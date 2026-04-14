CONCERT « GWOKA – BÈLÈ », Maison de quartier des Dervallières, Nantes

CONCERT « GWOKA – BÈLÈ » Samedi 16 mai, 15h00 Maison de quartier des Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Le bèlè est une musique traditionnelle créée par les esclaves durant leur détention dans les Antilles françaises. En Guadeloupe est né le gwoka, dont les rythmes expriment la douleur, la joie, le travail et le deuil. En Martinique, ce mouvement musical prend le nom créole de « bèlè » qui signifie « bel air de musique ». La musique traditionnelle sera accompagnée de danses et de chants, ainsi que d’expositions d’artisanat.

Evénement proposé par Gwa Kann Ka et Les Amis du Bèlè ExotiKa

Maison de quartier des Dervallières 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes