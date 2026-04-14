CONCERT « GWOKA – BÈLÈ », Maison de quartier des Dervallières, Nantes
CONCERT « GWOKA – BÈLÈ », Maison de quartier des Dervallières, Nantes samedi 16 mai 2026.
CONCERT « GWOKA – BÈLÈ » Samedi 16 mai, 15h00 Maison de quartier des Dervallières Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00
Le bèlè est une musique traditionnelle créée par les esclaves durant leur détention dans les Antilles françaises. En Guadeloupe est né le gwoka, dont les rythmes expriment la douleur, la joie, le travail et le deuil. En Martinique, ce mouvement musical prend le nom créole de « bèlè » qui signifie « bel air de musique ». La musique traditionnelle sera accompagnée de danses et de chants, ainsi que d’expositions d’artisanat.
Evénement proposé par Gwa Kann Ka et Les Amis du Bèlè ExotiKa
Maison de quartier des Dervallières 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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