La plus grande plus petite fête foraine du monde – Festival Handiclap Nefs / Machines de l’Ile Nantes
La plus grande plus petite fête foraine du monde – Festival Handiclap Nefs / Machines de l’Ile Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 14:00 –
Gratuit : oui Tout public, En famille
par la Compagnie Non, peut-être La « PGPPFFDM » c’est une fête foraine pour de vrai ! On peut y jouer, la regarder, rêver. A l’intérieur il y a : une canne à la pêche, un fakir, un passe-boule, une roue de la fortune, une sarbacane tordue et Antoine le cochon qui tourne en rond. Chez les forains, une baraque est un métier, il faut donc payer pour jouer. Le prix à payer est de faire un sourire, une grimace ou un câlin au placier, l’enfant (ou l’adulte) reçoit alors un ticket qui lui donne droit aux attractions, il l’utilise autant de fois qu’il le veut. Les forains poinçonnent le ticket à chaque tour de jeux. Représentations en continu – sous les nefs :samedi 23 mai 2026 26 à partir de 14hdimanche 24 mai 2026 à partir de 10h
Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200
08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.handiclap.fr/
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