Être Satie, Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, Nantes
Être Satie, Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, Nantes vendredi 22 mai 2026.
Être Satie 22 et 23 mai Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique
16,50 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Biopic – musical – poétique
« Tout le monde vous dira que je ne suis pas musicien. C’est juste. » Erik S.
Mais alors, qui êtes-vous, M. Satie ? Compositeur, pianiste, gymnopédiste, origamiste à vos heures perdues… Surtout secret, impénétrable, et dont l’ironie de l’écriture contraste avec la simplicité apparente de la musique.
À travers sa musique et ses mots, deux interprètes créent sur scène la vie, la bataille et l’intimité d’un musicien d’aujourd’hui qui pourrait Être Satie.
Avec Arthur Perraud et Nina Rigo
Auteur et metteur en scène : Bertrand Pineau
Durée : 1h
Tout public à partir de 12 ans
Vendredi 22 et samedi 23 mai 2026 à 20h
Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 8 Rue Félibien, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/ »}]
Biopic – musical – poétique théâtre la ruche
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