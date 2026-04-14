Être Satie, Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, Nantes

Être Satie 22 et 23 mai Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique

16,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

​Biopic – musical – poétique

« Tout le monde vous dira que je ne suis pas musicien. C’est juste. » Erik S.

​Mais alors, qui êtes-vous, M. Satie ? Compositeur, pianiste, gymnopédiste, origamiste à vos heures perdues… Surtout secret, impénétrable, et dont l’ironie de l’écriture contraste avec la simplicité apparente de la musique.

À travers sa musique et ses mots, deux interprètes créent sur scène la vie, la bataille et l’intimité d’un musicien d’aujourd’hui qui pourrait Être Satie.​​​​​​​​

Avec Arthur Perraud et Nina Rigo

Auteur et metteur en scène : Bertrand Pineau

Durée : 1h

Tout public à partir de 12 ans

Vendredi 22 et samedi 23 mai 2026 à 20h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 8 Rue Félibien, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/ »}]

​Biopic – musical – poétique théâtre la ruche