Tinaa + Tata Band-e – Festival Handiclap, Site des Machines de l’Île de Nantes, Nantes

Tinaa + Tata Band-e – Festival Handiclap Vendredi 22 mai, 20h30 Site des Machines de l’Île de Nantes Loire-Atlantique

8 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Concerts dans le cadre du festival handiclap.fr

à 20h30 – Tinaa (Rap) : Issue de l’univers de la chanson à texte et inspirée tantôt de Mano Solo, de Piaf ou de Dooz Kawa, Tinaa propose un projet mêlant boom bap et trap. Entre flow hip-hop et chant, entre spleen et colère, elle vous emmène dans son univers à sa façon, en toute authenticité.

Tinaa parle de sa vie et de celle des autres : une invitation à regarder en soi comme dans un miroir. Son projet est une ode à la vulnérabilité, portée avec un aplomb fascinant. L’intime devient chez elle une prise de position politique. Principalement animée par la scène — son terrain de jeu favori — elle y mêle théâtre, danse, et vous ouvre la porte de sa chambre le temps d’un concert, pour partager une nuit d’insomnie à ses côtés.

Figure du milieu hip-hop underground, elle ne vous laissera pas indifférent.

à 22h00 – Tata Band-e – cabaret punk queer : Un mélange d’humour noir, de rage douce et d’énergie explosive – comme une tornade en tutu dans un magasin de porcelaine.

Tata Band·e joue avec les codes, agite la normalité, secoue les consciences, et fait sauter les plombs avec des riffs et des cris pas toujours sages. C’est des chansons d’amour, des hurlements de liberté, du désir qui dégouline, un gros spleen apocalyptique en travers du bide et une envie de pogoter en Doc ou en talons compensés.

Tout public à partir de 14 ans

Sous chapiteau

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