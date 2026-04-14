Programme Ménopée, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes
Programme Ménopée, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes vendredi 22 mai 2026.
Programme Ménopée Vendredi 22 mai, 14h00 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique
Gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:30:00+02:00
Une conférence le vendredi 22 mai de 14h-16h30 à la salle Flora Tristan
Des bilans individuels seront proposés à quelques participantes volontaires à partir du vendredi 29 mai de 9h à 18h
Un premier atelier suite aux bilans les 1er, 8, 15 et 22 juin matin
Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0765182381 »}]
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