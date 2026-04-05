Journée Culture Santé – Festival Handiclap Site des Machines de l’Île de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 10:00 – 17:00

Gratuit : non Tout public

de 10h à 17h – Journée Culture SantéQuels sont les enjeux et spécificités des projets culturels et artistiques dans le médico-social ? Le Festival Handiclap est la rencontre annuelle mettant en avant le spectacle vivant au service de l’inclusion.Cette 39e édition souhaite, à l’occasion de cette journée « Carrefour Culture Santé », asseoir le festival comme ressource du collectif local, comme un « amplificateur » des projets menés en ESMS, laboratoire de rencontres et d’échanges autour des enjeux et spécificités des projets culturels et artistiques dans le médico-social. Au programme :10h à 10h30 – Accueil café et introduction de la journée 11h – Restitution de l’Orgue sensoriel (tout public – 30 min. – 2 €) : Instrument de musique original conçu par Mickaël Fourcade, l’Orgue Sensoriel permet de s’adapter aux capacités gestuelles particulières des personnes en situation de handicap pour les traduire en musique. Capter toute forme de geste, tout signe d’expression gestuelle : une flexion du doigt, un appui du menton, une rotation du pied, un souffle… le but étant de recueillir les possibilités expressives de chaque personne pour les traduire en musique.Avec les résidentes et résidents de la « MAS de La Sèvre » de l’APAJH 44, accompagnés par l’artiste musicien et intervenant Benjamin Durand (Atelier Sonore).Ce projet fait l’objet d’un soutien de la DRAC et de l’ARS dans le cadre du dispositif « Culture-Santé ».La représentation sera suivie d’un échange avec le public. 12h – Pause déjeuner 13h30-15h30 – Atelier interprofessionnel (professionnels des secteurs de la santé et du médico-social ; professionnels de l’art et de la culture) (gratuit sur inscription)Thème : Aller vers les publics en situation de handicap, co-construire un projet culturel avec des personnes en situation de handicap accompagnées en établlissement ou service médico-social. 14h30 & 16h – Spectacle Soënda de la Compagnie Gioco Cosî – Installation sensorielle (tout public dès 3 ans – 30 min. – 2 €)Soënda est un temps de partage artistique par et avec Luisella Rimola et Stéphanie Bourgeois-Lang avec le SESSAD Petite Enfance du Pôle Enfance de l’APAJH 44. Il est habité par les deux artistes qui jouent avec les mouvements, les sons et les objets. Elles dansent, font de la musique, racontent, s’éclipsent, regardent, suggèrent, écoutent, mettent à disposition. Soënda est un spectacle de danse, de musique, d’objets en mouvement et de poésie.La représentation sera suivie d’un échange avec le public. 17h – Pot de fin de journée Sous chapiteau

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