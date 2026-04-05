Festin – Collectif Madame Suzie – Festival Handiclap Esplanade des Riveurs Nantes
Festin – Collectif Madame Suzie – Festival Handiclap Esplanade des Riveurs Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 16:00 – 17:00
Gratuit : non 5 € à 12 € 12 € tarif plein – 8 € tarif réduit – 5 € tarif très réduit Billetterie en ligne sur handiclap.fr/billetterie Tout public
« Festin » un festival de festivals Vous raffolez des festivals ? Mais vous ne pouvez pas tous les faire… Détendez-vous, avec « Festin », l’équipe de Madame Suzie s’occupe de tout !À la manière d’un Tour-Operator dédié aux festivals et en seulement 60 minutes, le public est guidé de festival en festival pour vivre le meilleur comme le pire et faire de vous un festivalier aguerri.Musique, théâtre, marionnettes, danse… que vous soyez subtilement punk ou méchamment classique, nous vous garantissons de la découverte, des files d’attente interminables, de l’émotion, des carrés V.I.P., des courses jusqu’à la scène, des surprises, des pass bracelets jusqu’au coude, un bain de foule au sec ou sous la pluie, un accès backstage, de la diversité, des stars vues de trop près, des rencontres… Tout public Durée : 1h Représentations à 14h, à 16h et à 18h – en déambulation
Esplanade des Riveurs Île de Nantes Nantes 44200
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