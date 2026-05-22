À la découverte du musée d’histoire de Nantes et de l’exposition «Sorcières» Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:00 – 23:59

Gratuit : non Tout public

Le Musée d’histoire de Nantes ouvre pour l’occasion gratuitement ses portes au public.Accompagnés par l’équipe de médiation, les visiteurs peuvent, lors d’un moment privilégié, (re)découvrir les collections du musée d’histoire de Nantes, la manifestation «Expression(s) décoloniale(s)» et l’exposition «Sorcières».

Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000



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