À la découverte du musée d’histoire de Nantes et de l’exposition «Sorcières» Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes
À la découverte du musée d’histoire de Nantes et de l’exposition «Sorcières» Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:00 – 23:59
Gratuit : non Tout public
Le Musée d’histoire de Nantes ouvre pour l’occasion gratuitement ses portes au public.Accompagnés par l’équipe de médiation, les visiteurs peuvent, lors d’un moment privilégié, (re)découvrir les collections du musée d’histoire de Nantes, la manifestation «Expression(s) décoloniale(s)» et l’exposition «Sorcières».
Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée Culture Santé – Festival Handiclap, Site des Machines de l’Île de Nantes, Nantes 22 mai 2026
- Programme Ménopée, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes 22 mai 2026
- Fête de la Libre Usine 2026, Libre Usine (La), Nantes 22 mai 2026
- Saison vagabonde : Mini catch à Moustache – Dessins & bricolage, Square de la Baleine, Nantes 22 mai 2026
- Lumière d’août : White Spirit, Le Lieu Unique Nantes, Nantes 22 mai 2026