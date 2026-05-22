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À la découverte du musée d’histoire de Nantes et de l’exposition «Sorcières» Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

À la découverte du musée d’histoire de Nantes et de l’exposition «Sorcières» Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

À la découverte du musée d’histoire de Nantes et de l’exposition «Sorcières» Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Château des ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes

Adresse : 4 Place Marc Elder, 44000 Nantes, France

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:00 – 23:59
Gratuit : non  Tout public 

Le Musée d’histoire de Nantes ouvre pour l’occasion gratuitement ses portes au public.Accompagnés par l’équipe de médiation, les visiteurs peuvent, lors d’un moment privilégié, (re)découvrir les collections du musée d’histoire de Nantes, la manifestation «Expression(s) décoloniale(s)» et l’exposition «Sorcières».

Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000


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