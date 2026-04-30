Time X Heist, Black Mantra, Offensive – Concert Hardcore Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:30 – 23:00

Gratuit : non 10 € en prévente / 12 € sur place 10 € en prévente / 12 € sur place https://dice.fm/event/wweewg-time-x-heist-offensive-black-mantra-23rd-may-le-ferrailleur-nantes-tickets Adulte, Tout public

On se retrouve au Ferrailleur pour une nouvelle date Straight Edge en collab’ avec Stronger Booking. Time X Heist : Des pionners du Hardcore Straight Edge tout droit venu du Colorado, USA. Très influencés Youth Crew de la fin des années 80 jusqu’au début des années 2000, ils recherchent à inspirer un changement positive pour leurs auditeurs avec des paroles inspirantes sur le style de vie Straight Edge, sans pour autant vouloir imposer leurs idées. Time Heist est un avant tout un groupe tournée vers l’humain. Une sacrée performance sur scène ! Une fois n’est pas coutume, on accueille sur le line-up deux groupes locaux pour représenter la scène hardcore nantaise :On commence avec le groupe Offensive, formation de hardcore punk années 80 créée en 2018 à Montaigu. Fortement influencé par les groupes Youth Crew US des 80’s tels que Insted ou Youth of Today, et aussi plus récemment en Europe avec Violent Reaction, Raw Justice, etc… Black Mantra, c’est 4 potes biberonnés au son des années 90, les oreilles tournées vers le hardcore américain. Sur scène c’est une vraie boule d’énergie hardcore, tempérée par quelques incartades reggae. Formé en 2017 à Bressuire par des membres et ex-membres de Bunkum, Lasting Values, Move On et Circles, le quatuor a depuis sorti 3 EP, 1 split et écumé les scènes du grand ouest de la Hellstage du Hellfest, au Minibowl of Hardcore en passant par le Riip fest, le Fury Dance et le Raw Fest.

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200



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