Nuit Européenne des musées Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Le musée ouvre ses portes gratuitement pour la Nuit européenne des musées 2026, un moment privilégié pour le découvrir la nuit, entre amis ou en famille.RÉCITAL JÚLIA PUSKER ET ÉRIC TANGUYEn écho à Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier, la violoniste Jùlia Pusker et le compositeur Éric Tanguy conçoivent un récital pour violon seul comme une traversée musicale au coeur des collections permanentes du musée. Une invitation à parcourir le musée guidé par le son du violon, où chaque oeuvre devient écho.LA CLASSE, L’ŒUVRE ! RESTITUTIONS DE PROJETSDes élèves d’une classe de 6e du collège Hector Berlioz de Nantes et d’une classe de Terminale Technologique du Lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Carquefou présenteront les restitutions de leurs projets menés tout au long de l’année autour d’oeuvres du musée.LES ÉTUDIANTS À L’ŒUVRELes étudiants de licence 3 et masters d’histoire et d’histoire de l’art de l’Université de Nantes et des classes préparatoires Hypokhâgne et Khâgne du lycée Clemenceau reviennent présenter leurs oeuvres favorites des collections permanentes.Programme sous réserve de modifications, à découvrir sur place le jour-même.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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