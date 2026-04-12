Enfant bulle + Maddy Street – Festival Handiclap, Site des Machines de l’Île de Nantes, Nantes

Enfant bulle + Maddy Street – Festival Handiclap Jeudi 21 mai, 20h30 Site des Machines de l’Île de Nantes Loire-Atlantique

8 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T23:00:00+02:00

Concerts dans le cadre du festival handiclap.fr

à 20h30 – Enfant Bulle (Chanson pop-corn) : Entre rap et chanson pop, Enfant Bulle livre ses pensées en questionnant sa routine aux airs de sitcom bien huilée, ses doutes et ses angoisses. Sa plume se nourrit de naïveté et d’absurde pour exprimer une sincérité pudique. Le syndrome de Peter Pan et ses rêves d’adolescents en toile de fond, Enfant Bulle s’est fabriqué un alter ego du nom de Pablo pour raconter ses histoires avec une théâtralité proche du stand-up.

à 22h00 – Maddy Street (Rock/rap/electro) : Maddy Street (Street comme la rue en anglais) est un artiste franco-britannique un poil impertinent avec un style bien à lui : alternatif, rock, electro, absurde et frontal.

Avec 2 tremplins nationaux à son actif et 3 années de tournées cumulant 150 dates, iel vient compléter ce beau début de carrière par la sortie d’une mixtape intitulée “No Limits”, dans laquelle iel sortira un nouveau single tous les 2 mois en 2026. Maddy est issu du fin fond de la belle campagne normande loin des grandes villes et circuits évidents, un parcours à contre-courant rappelant qu’aucune limite ne détermine la portée d’une voix – surtout quand elle est faite pour faire du bruit.

Tout public à partir de 14 ans

Sous chapiteau

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Handiclap, la culture à la portée de tous

Maddy Street © Emma Birski