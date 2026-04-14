HHY & The Kampala Unit + Ago Gazo, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

HHY & The Kampala Unit + Ago Gazo 21 et 22 mai La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T01:30:00+02:00

Au programme de cette soirée taillée pour le dancefloor et les clubs : HHY & The Kampala Unit (Ouganda, Portugal) et sa transe afro-électronique mêlant cuivres et percussions, le nouveau live des nantais d’Ago Gazo et leur gazo électronique, impulsif et analogique.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

HHY & The Kampala Unit (Ouganda, Portugal) et sa transe afro-électronique mêlant cuivres et percussions. concerts afrobeat