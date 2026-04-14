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HHY & The Kampala Unit + Ago Gazo, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

HHY & The Kampala Unit + Ago Gazo, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

HHY & The Kampala Unit + Ago Gazo, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : La Fabrique Ile de Nantes - Trempo

Adresse : 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : 10 €

HHY & The Kampala Unit + Ago Gazo 21 et 22 mai La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T20:30:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T01:30:00+02:00

Au programme de cette soirée taillée pour le dancefloor et les clubs : HHY & The Kampala Unit (Ouganda, Portugal) et sa transe afro-électronique mêlant cuivres et percussions, le nouveau live des nantais d’Ago Gazo et leur gazo électronique, impulsif et analogique.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
HHY & The Kampala Unit (Ouganda, Portugal) et sa transe afro-électronique mêlant cuivres et percussions. concerts afrobeat

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