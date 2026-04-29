Marché Paysan – Festival Molow Nefs / Machines de l’Ile Nantes
Marché Paysan – Festival Molow Nefs / Machines de l’Ile Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 11:00 – 16:00
Gratuit : oui Accès libre Tout public
Quoi de mieux qu’un marché pour flâner, papoter, ouvrir les papilles et mettre tous ses sens en éveil ? Sous les Nefs, venez rencontrer et échanger avec les paysannes & paysans et artisanes & artisans de notre terroir, toutes et tous engagés en faveur d’une agriculture vertueuse et d’une alimentation durable. Légumes, pains, fromages, miel, sorbets, bières, cidre, fleurs, restauration… iels valorisent, à travers les circuits courts, l’importance du lien humain et de la transmission et auront à cœur de vous partager leurs pratiques. À leurs côtés, des artisanes & artisans de la slow fashion, de la seconde main, et la librairie la Géothèque qui présentera une sélection de livres choisis en résonance avec les thématiques de Molow. Marché samedi 23 mai 2026 de 11h à 16h (dégustation sur place dès 11h) Dans la cadre de Molow (programmation complète sur https://les-bouillonnantes.com/2026/04/22/molow-ralentir-faire-ensemble/)
Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200
08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://les-bouillonnantes.com/2026/04/22/molow-ralentir-faire-ensemble/
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