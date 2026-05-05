Fête de quartier du Breil, allée Jacqueline Audry, Nantes

Fête de quartier du Breil Samedi 13 juin, 15h00 allée Jacqueline Audry Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Habitants, familles et partenaires sont invités à se retrouver samedi 13 juin 2026, de 15h à 19h, allée Audry, à l’occasion de la fête de quartier organisée par la Maison de Quartier.

Pensée comme un temps fort du vivre-ensemble, cette après-midi proposera animations, jeux et activités participatives pour tous les âges, dans une ambiance chaleureuse et accessible. Une offre de restauration sur place sera également proposée.

À travers cet événement, la Maison de Quartier entend valoriser l’engagement des habitants et la richesse du collectif, en faisant de cette fête un moment de rencontre ouvert à toutes et tous.

allée Jacqueline Audry 38 rue du breil, nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Temps festif avec et pour les habitants du quartier avec les acteurs associatifs fête breil