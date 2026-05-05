Fête de quartier du Breil, allée Jacqueline Audry, Nantes
Fête de quartier du Breil, allée Jacqueline Audry, Nantes samedi 13 juin 2026.
Fête de quartier du Breil Samedi 13 juin, 15h00 allée Jacqueline Audry Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Habitants, familles et partenaires sont invités à se retrouver samedi 13 juin 2026, de 15h à 19h, allée Audry, à l’occasion de la fête de quartier organisée par la Maison de Quartier.
Pensée comme un temps fort du vivre-ensemble, cette après-midi proposera animations, jeux et activités participatives pour tous les âges, dans une ambiance chaleureuse et accessible. Une offre de restauration sur place sera également proposée.
À travers cet événement, la Maison de Quartier entend valoriser l’engagement des habitants et la richesse du collectif, en faisant de cette fête un moment de rencontre ouvert à toutes et tous.
allée Jacqueline Audry 38 rue du breil, nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Temps festif avec et pour les habitants du quartier avec les acteurs associatifs fête breil
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- A portée de voix, Théâtre de la rue de belleville, Nantes 5 mai 2026
- Les Banquettes Arrières – Gentilles… par accident Salle Paul Fort Nantes Nantes 5 mai 2026
- Lala Sagna : La grande classe, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 5 mai 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE « CORRESPONDANCE D’OUTRE-TOMBE » D’ARI HAMOT Maison de l’Afrique Nantes 6 mai 2026
- Frenzee + Basic Partner STEREOLUX Nantes 6 mai 2026