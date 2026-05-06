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Point d’Information Nantes Solidaire Près de l’arrêt tramway Santos Dumont Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire Près de l’arrêt tramway Santos Dumont Nantes

Point d’Information Nantes Solidaire Près de l’arrêt tramway Santos Dumont Nantes lundi 8 juin 2026.

Lieu : Près de l'arrêt tramway Santos Dumont

Adresse : Santos Dumont

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 15:45

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-08 15:45 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

Près de l’arrêt tramway Santos Dumont Nantes 44000


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