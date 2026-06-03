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Visite du Mémorial de l’abolition de l’esclavage Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes

Visite du Mémorial de l’abolition de l’esclavage Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes

Visite du Mémorial de l’abolition de l’esclavage Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes mardi 23 juin 2026.

Lieu : Mémorial de l'abolition des l'esclavage

Adresse : Quai de la fosse Nantes 44000

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Adulte 

Monument dédié aux abolitionistes et aux victimes de la traite transatlantique des esclaves. Lectures de textes poignants -Histoire de la construction de ce mémorialPromenade autour des plaques de verre gravées au nom des expositions négrières nantaises

Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes 44003


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