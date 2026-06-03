Visite du Mémorial de l’abolition de l’esclavage Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Adulte

Monument dédié aux abolitionistes et aux victimes de la traite transatlantique des esclaves. Lectures de textes poignants -Histoire de la construction de ce mémorialPromenade autour des plaques de verre gravées au nom des expositions négrières nantaises

Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes 44003



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