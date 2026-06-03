Visite du Mémorial de l’abolition de l’esclavage Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes
Visite du Mémorial de l’abolition de l’esclavage Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes mardi 23 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Adulte
Monument dédié aux abolitionistes et aux victimes de la traite transatlantique des esclaves. Lectures de textes poignants -Histoire de la construction de ce mémorialPromenade autour des plaques de verre gravées au nom des expositions négrières nantaises
Mémorial de l’abolition des l’esclavage Nantes 44003
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