Après-midi douce et créative au Jardin Say, Jardin Say, Nantes

Après-midi douce et créative au Jardin Say Mercredi 24 juin, 14h30 Jardin Say Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T18:00:00+02:00

L’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe invite à une après-midi douce et créative au Jardin Say mercredi 24 juin 2026.

Dès que le livre s’ouvre, le voyage commence avec l’association Lire&Faire Lire.

15h-15h20 : lectures et contines pour les 18 mois-5 ans

15h30-16h : lectures pour les 6-10 ans

16h10-16h30 : lectures sur le voyage pour jeunes adultes et adultes

Enfants sous la garde de leurs accompagnant.es;

De 16h30 à 18 h : Ateliers ZenOgraphie, Calli Tao et Art paillage. Aux côtés de l’association Tour Art ‘Zeg , découvrez votre créativité grâce à la calligraphie orientale sur papier, puis en mouvement dansé.

Un atelier d’art paillage (peinture avec des billes) pourra aussi être proposé.

Dans l’Orangerie du Jardin Say. Adultes et enfants (à partir de 6 ans). 15 personnes maximum.

Inscriptions sur place 15 mn avant la séance.

Sur trois arbres du Jardin se poseront des écrits du monde, et des souhaits réalisés par l’association Nemau. Le public pourra repartir avec l’un d’eux pour un moment de bien être.

Toute la journée, le café info sera animé par l’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe et l’Accoord centre-ville . Une récolte de livres pour enfants sera dédiée à la boîte à livres du Jardin Say.

Gratuit, tout public

Jardin Say 2 place Eugène Livet 44 000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 50 80 »}]

Le Pôle associatif Désiré Colombe invite petits et grands à écouter des histoires, essayer la calligraphie arabe, et s’informer sur toutes les activités du Pôle et celles de l’Accoord centre-ville. tout public lecture

© Association Tour Art’ Zeg