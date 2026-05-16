Speedway + Feels Like Heaven + Left Bank Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-01 19:30 –

Gratuit : non 10 € Tout public

CASH PISTACHE X STRONGER BOOKINGS – Speedway, Feels Like Heaven + Support TBA, Le Ferrailleur, NantesSpeedway – SuèdeHardcore tout en restant versatile et mature dans son style. Mosh, Solo, 2 steps… tout ce qu’on peut attendre et mieux d’un groupe de hardcore mélodique qui va piocher dans ses influences les plus « heavy » autant que dans ses plus traditionnelles, leur permettant de s’adapter a n’importe quelle affiche !Feels Like Heaven – SuèdeGroupe Suèdois qui regroupe des membres de Settlement, Blood Sermon et Speedway, qui se joint à Speedway pour leur tournée européenne cet été. Pour les fans de de Rites of Spring ou Title Fight – une formation qui envoie un hardcore émotionnel qui sent bon le skateboard et la plage.Left Bank – NantesParce que nos régions ont du talent, nous sommes très content de vous présenter le groupe de Skate Punk Nantais Left Bank. Du DIY Punk Mélodique crée en 2021, Left Bank jouent ce qu’ils aiment, rapide et fort, avec des paroles dénonçant la haine, l’égoïsme, la conformité… Certains disent que ça sonne « vieux » – Left Bank s’en fichent, eux c’est avant tout : le fun, sur scène et dans la fosse, c’est l’unité!

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200

https://dice.fm/partner/tickets/event/wwd5wr-speedway-feels-like-heaven-left-bank-1st-jun-le-ferrailleur-nantes-tickets?dice_id=9193480&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=CASH+PISTACHE&dice_feature=mio_marketing&_branch_match_id=1583026298597829986&utm_source=web&utm_campaign=CASH+PISTACHE&utm_medium=mio_marketing&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1S81NDBIMTNKSzSxNLKvK0pNSy0qysxLj08qyi8vTi2yDU5MSyzKBADlcc7sOwAAAA%3D%3D



Afficher la carte du lieu Le Ferrailleur et trouvez le meilleur itinéraire

