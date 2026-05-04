Date et horaire de début et de fin : 2026-06-01 19:00 – 23:00

Gratuit : non Sur inscription, au prix de 65 € / personne Sur inscription, au prix de 65 € / personneRéservation via Hello Asso Senior, Personne en situation de handicap, Adulte

L’é.Paulée Nantaise vous convie à un grand dîner solidaire en soutien aux Vignerons des Corbières frappés par les incendies de l’été 2025. Rejoignez-nous pour un beau moment de convivialité autour des vignerons des Corbières. Découvrez leur Histoire, leurs terroirs et leurs vins, qui seront servis en accord avec un menu en 4 temps, préparé par 9 Chefs nantais. Témoignages et échanges ponctueront cette soirée exceptionnelle !Depuis 2017, la solidarité bat au cœur de l’é.Paulée Nantaise. L’association organise cette année un événement exceptionnel en soutien aux vignerons des Corbières, en plus de son événement de fin d’année. Nous aurons bien sûr grand plaisir à vous retrouver également le jeudi 12 novembre pour la 9ème édition de notre événement dans les restaurants nantais.La vigne résiste, l’amitié aussi ! Rendez-vous à la Cantine du Voyage à Nantes le lundi 1er juin à 19h.Pour ce dîner convivial made in é.Paulée Nantaise, nous vous proposons un menu en 4 temps avec apéritif et 4 verres de vins des Corbières en accompagnement. Le menu sera cuisiné par 8 Chefs de la région nantaise : Bistro Melon, Auberge de la Madeleine, Bairoz, Balthazar, Les Cadets, Les Caudalies, Les Chants d’Avril, Le Clémence, Obbo.Les Vignerons des Corbières et du Muscadet seront présents parmi vous pour échanger et partager leur passion et leur savoir-faire.En cadeau, repartez avec votre verre é.Paulée Nantaise et des souvenirs plein la tête ! Informations pratiques : Soirée au prix de 65 € / personne.Possibilité de réserver jusqu’à 10 places en même temps. Pour être assis à côté de vos amis, veuillez effectuer une seule réservation.Lieu : Cantine du Voyage à Nantes, 20 Quai des Antilles 44200 Nantes.Site accessible aux personnes à mobilité réduite.Parking : Quai Président Wilson, Machines de l’Ile.Contact : epauleenantaise@gmail.com Nous avons hâte de vous retrouver et de trinquer tous ensemble !

La Cantine du Voyage Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/association-l-epaulee-nantaise/evenements/diner-solidaire-le-muscadet-rencontre-les-corbieres



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