Game Changers, Hyperlien – fablab, Nantes

Game Changers Mercredi 24 juin, 15h00 Hyperlien – fablab Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00 – 2026-06-24T17:00:00+02:00

Atelier de jeux vidéo avec à la fois des manettes conçues et adaptées pour les personnes en situation de handicap et des manettes classiques

Un mercredi par mois à Hyperlien, l’équipe du Humanlab de l’APAJH 44 anime un atelier de jeux vidéo avec à la fois des manettes conçues et adaptées pour les personnes en situation de handicap et des manettes classiques.

Cet atelier ouvert à tous et toutes permet de créer du lien et jouer ensemble sur un large choix de jeux vidéos.

Hyperlien – fablab 5 allée Frida Kahlo, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Atelier de jeux vidéo jeux vidéos handicap