L’étournéLune, spectacle de PaQ’la Lune « Les loups de Mamy Lou », Portevent, Nantes

L’étournéLune, spectacle de PaQ’la Lune « Les loups de Mamy Lou » Mercredi 24 juin, 14h45 Portevent Loire-Atlantique

Sur inscription, 7,50 € / 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:45:00+02:00 – 2026-06-24T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:45:00+02:00 – 2026-06-24T17:15:00+02:00

L’étournéLune, c’est une parenthèse pour une respiration culturelle, un temps de rêverie pour les grands et les petits.

• 14 h 45 Atelier : théâtre corporel / 1 h

« Quand on a peur on est figé, on peut plus bouger alors peut-être que pour avoir moins peur il faut se décoincer tout partout de la pointe des pieds jusqu’au bout du nez et pis rigoler »

À partir de 5 ans

Nombre max : 15

• 16 h Goûter gratuit

• 16 h 30 Spectacle « Les loups de Mamy Lou » / 35 mn

C’est l’histoire de Loupiote et Louciole qui découvrent les malles de livres de leur Mamy Lou. Elles vont se souvenir des histoires de loups que leur grand-mère leur racontait : celle dans le ventre du loup (c’est comme dans un cirque), celle d’un lapin et d’un loup (attention aux apparences), celle qui fait un petit peu peur (parce qu’on aime bien quand même), celle un peu n’importe quoi (complètement), celle avec tous les loups du monde entier (ça décoiffe). Alors, prêts pour un p’tit tour en forêt ?

À partir de 3 ans

Interprété par Julienne Belloche & Natacha Daguin et mis en scène par Denis Mallet

Sur inscription

Portevent 1 bd Henry Orrion, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/paq-la-lune/evenements/l-etournelune »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/paq-la-lune/evenements/l-etournelune »}]

Le temps d’une après-midi, rendez-vous quartier Saint-Félix à la rencontre d’un imaginaire. Un atelier est proposé en lien avec le spectacle de la journée (sur inscription). atelier spectacle

Aouregan Floc’h