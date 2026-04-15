Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes école de cirque Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes

Portes Ouvertes école de cirque Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes

Portes Ouvertes école de cirque Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Chapidock - école des arts du cirque

Adresse : 60 Quai Président Wilson, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : gratuit

Portes Ouvertes école de cirque Chapidock Samedi 13 juin, 14h00 Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Tu veux t’initier ou approfondir ta pratique des arts du cirque l’année prochaine ?
Viens nous rencontrer et essayer nos agrées!
Cours aux enfants à partir de 3 ans, ados, adultes et seniors, en famille et entre potes!

Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.chapidock.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}]
Portes ouvertes école de cirque cirque sport

CommChapidock

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)