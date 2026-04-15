Portes Ouvertes école de cirque Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes
Portes Ouvertes école de cirque Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes samedi 13 juin 2026.
Portes Ouvertes école de cirque Chapidock Samedi 13 juin, 14h00 Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
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Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.chapidock.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}]
Portes ouvertes école de cirque cirque sport
CommChapidock
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