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Vide-greniers de la butte Sainte-Anne Butte Sainte-Anne Nantes

Vide-greniers de la butte Sainte-Anne Butte Sainte-Anne Nantes

Vide-greniers de la butte Sainte-Anne Butte Sainte-Anne Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Butte Sainte-Anne

Adresse : .

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 08:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

De 8h à 18h, faites le plein de vêtements, accessoires, déco, livres, jouets…Vente de boissons et de galettes-crêpes sur place.???? Encore plus de vide-greniers !

Butte Sainte-Anne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
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