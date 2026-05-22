Vide-greniers de la butte Sainte-Anne Butte Sainte-Anne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 08:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

De 8h à 18h, faites le plein de vêtements, accessoires, déco, livres, jouets…Vente de boissons et de galettes-crêpes sur place.???? Encore plus de vide-greniers !

Butte Sainte-Anne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

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