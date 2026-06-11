Vide Atelier 17 boulevard Ernest dalby Nantes
Vide Atelier 17 boulevard Ernest dalby Nantes dimanche 28 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:00 – 18:00
Gratuit : oui En accès libre En accès libre depuis la rue En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap – Age maximum : 121
Les atelier Malus font leur vide atelier avant leur départ du site Dalby.Vous y trouverez du materiel d’art et de bricolage mais également des livres, vêtement, vélo…
17 boulevard Ernest dalby Nantes 44000
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