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Vide Atelier 17 boulevard Ernest dalby Nantes

Vide Atelier 17 boulevard Ernest dalby Nantes

Vide Atelier 17 boulevard Ernest dalby Nantes dimanche 28 juin 2026.

Lieu : 17 boulevard Ernest dalby

Adresse : 17 boulevard Ernest dalby

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : En accès libre En accès libre depuis la rue

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:00 – 18:00
Gratuit : oui En accès libre En accès libre depuis la rue En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap – Age maximum : 121 

Les atelier Malus font leur vide atelier avant leur départ du site Dalby.Vous y trouverez du materiel d’art et de bricolage mais également des livres, vêtement, vélo…

17 boulevard Ernest dalby Nantes 44000


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