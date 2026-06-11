Vide Atelier 17 boulevard Ernest dalby Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:00 – 18:00

Gratuit : oui En accès libre En accès libre depuis la rue En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap – Age maximum : 121

Les atelier Malus font leur vide atelier avant leur départ du site Dalby.Vous y trouverez du materiel d’art et de bricolage mais également des livres, vêtement, vélo…

17 boulevard Ernest dalby Nantes 44000



Afficher la carte du lieu 17 boulevard Ernest dalby et trouvez le meilleur itinéraire

