Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes jeudi 11 juin 2026.
Accès grand écran Jeudi 11 juin, 14h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T15:30:00+02:00
Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films.
Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=acces-grand-ecran »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]
Projection en audio-description et versions françaises sous-titrées de films. Tout public et particulièrement public en situation de handicap sensoriel.
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