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Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Place Saint Félix Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Place Saint Félix Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Place Saint Félix Nantes mardi 9 juin 2026.

Lieu : Place Saint Félix

Adresse : Place Saint Félix, 44000 Nantes

Ville : 44322 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-09 19:30 – 21:00
Gratuit : oui 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription. Tout public 

Le mardi 9 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets, quartier Saint-Félix.Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Place Saint Félix Nantes 44322
https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets


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