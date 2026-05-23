Traversées Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-09 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Entrée libre et gratuite Tout public – Age maximum : 99

Le Sentier de Ville « TRAVERSÉES » propose un ensemble de regards depuis une diversité d’infrastructures de franchissements de la Loire et de ses affluents.Nantes se situe à la confluence de grandes voies d’eau. Les traversées y sont nombreuses. Les ponts, bacs et passerelles qui les enjambent offrent au visiteur un point de vue original sur le paysage et l’architecture. Les sentiers de ville embarquent pour cette édition sur ces belvédères disséminés aux quatre coins de la métropole nantaise.Nous remercions l’atelier Campo et la Conférence permanente Loire dont les expertises ont nourri cette carte.La rencontre s’appuie sur 3 intervenants : Remy David qui pilote la mission Loire pour la Direction Fabrique de la Ville de Nantes Métropole.Matthieu Picot, paysagiste concepteur atelier Campo, qui a mené l’étude autour de l’étoile verte et contributeur de la carte.Luc-Géry Helle, Directeur Régional Génie Civil – GTM OUEST chez VINCI Construction France, mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre pour la conception construction du futur pont Anne-de-Bretagne. Modération : Maison de l’architecture des Pays de la Loire *carte papier éditée à 500 exemplaire par la Maison de l’architectureConception graphique Thierry Fétiveau et Pierre Thibault

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes 44000



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