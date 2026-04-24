Ciné-spectacle « À premières vues » Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-09 18:30 – 19:45

Gratuit : oui Tout public

Avec leur attirail de projection vintage, bobines de pellicule argentique et disques vinyles, Norman et Nicolas recréent l’atmosphère des séances primitives où le film cherche son rôle. Accompagnant les « vues animées » de musiques et commentaires, ils font de la représentation le sujet même de leur démonstration, inspirés autant par le forain qui se dit savant professeur que par le conférencier qui se veut amusant pour mieux instruire… Les deux compères réinventent sous les yeux du public le bonimenteur de films !À l’occasion de la journée internationale des archives, et en écho à l’exposition Grand écran.Durée : 1h15 – Entrée libre à partir de 18h15, dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle n’est plus assuré.

Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/44/cine-spectacle-a-premieres-vues/INFOLOC-8791408?dateIndex=0



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