Saison vagabonde : Mini catch à Moustache – Dessins & bricolage, Square de la Baleine, Nantes

Saison vagabonde : Mini catch à Moustache – Dessins & bricolage Vendredi 22 mai, 17h00 Square de la Baleine Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

En famille, fabriquez votre marionnette de mini-catcheur·se et imaginez son parcours de vie, ses armes et ses coups spéciaux. Puis, sur scène, en compagnie de Monsieur Claude et Katarina Kataclac, tou·tes les mini-catcheur·ses s’affrontent en dessin pour tenter de remporter la ceinture des champion·nes !

Dans le cadre du Printemps des Voisins des commerçants de la place René Bouhier

Square de la Baleine Place René Bouhier Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-2026-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]

En famille, créez votre mini-catcheur·se et affrontez-vous en dessin sur scène ! Saisonvagabonde2026 atelier

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