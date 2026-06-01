Sortie du dernier ÉDB, notre journal de quartier préféré !, Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes

Sortie du dernier ÉDB, notre journal de quartier préféré ! Jeudi 11 juin, 16h00 Plan B – Tram arrêt Lauriers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T16:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T16:00:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00

Rendez-vous à Plan B, en face de l’arrêt de tram Lauriers, pour rencontrer les équipes de rédaction de l’ÉDB, découvrir les coulisses du journal, rencontrer les acteurs du quartier interviewés par nos journalistes en herbe et passer un temps convivial autour de ce médium écrit par et pour les habitants ! Nous vous attendons nombreux pour fêter l’arrivée de ce 105ème numéro !

Plan B – Tram arrêt Lauriers Rue Romain Rolland – Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez fêter avec nous la sortie du nouveau numéro de l’ÉDB, le journal de quartier : l’Écrit de Bellevue. journal de quartier