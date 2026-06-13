Jardin extraordinaire – Inauguration du bassin de baignade et de la via ferrata Le Jardin Extraordinaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille

Profitez d’un programme d’animations pour célébrer l’ouverture du bassin de baignade et de la via ferrata. Samedi 27 juin 2026, autour du bassin, des animations pour explorer le jardin, s’amuser et rêver.15h30 à 18h – Professeur Taupe – Les explorations vertes et mûres.Grâce à la Taupemobile « le laboratoire vert », professeur Taupe et sa maman vous invitent à explorer ce qui est vivant autour de nous. À travers des missions variées, adaptées à tous les âges, les approches sont scientifiques, sensorielles et artistiques.15h30 à 18h – La librairie Ludique Portails met à disposition du public une sélection de jeux de société, pour petits et grands afin de s’initier et jouer lors de cette journée festive.17h – Verre de l’amitié et moment convivial en présence des élus.17h15 – Spectacle « Sous une pluie d’été » par la Compagnie Syllabe.Dans ce cocon de verdure, un bonhomme joue de poésie et de magie. Il nous invite à observer, rêver, imaginer.Durée : 35 min. – Tout public, à partir de 2 ans. Samedi 27 et dimanche 28 juin 2026, amateurs de sensations : profitez du Nantes Escalade Festival.de 10h à 18h : Highline et slackline : prenez de la hauteur !Démonstrations spectaculaires au-dessus du Jardin Extraordinaire. Découvrez les sensations uniques de l’équilibre sur sangle. À quelques centimètres du sol en slackline ou suspendu dans le vide en highline, venez observer les pratiquants ou faire vos premiers pas en toute sécurité.Pour débutants et pratiquants confirmés. À proximité du spot d’escalade au sein du jardin et dans le Square Aubin. de 10h à 18h : Marathon vertical : le défi des falaises nantaises.Le marathon vertical réunit les grimpeurs dans un challenge convivial : grimper un maximum de voies au cours de la journée. Que vous soyez compétiteur ou spectateur, venez profiter de l’ambiance et admirer les performances des participants dans un cadre exceptionnel.Pour les grimpeurs (inscrivez-vous sur nantesescaladefestival.com/fr/marathonvertical) et spectateurs de tous âges. RDV en bas des falaises du Jardin Extraordinaire et du Square Aubin. de 10h à 18h : Essayez l’escalade et la via ferrata en pleine nature !Découvrez gratuitement les joies de la verticalité grâce à des initiations encadrées par des professionnels. Une occasion unique de s’initier dans un site naturel en plein Nantes.- Escalade pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Au Square Aubin. Matériel fourni sur place.- Via ferrata, pour le public à partir de 1,40 m et 40 kg minimum. Au Jardin Extraordinaire. Matériel fourni sur place.> Inscriptions sur place pour les initiations escalade et via ferrata.

Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/le-jardin-extraordinaire



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