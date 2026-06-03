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Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes

Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes

Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle festive Nantes Erdre

Adresse : 251 Route de Saint Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

La chorale des quartiers nord de Nantes, Les Voix en Nord, vous invite à son grand concert de fin d’année en entrée libre et ouverte à tous. Pour cette édition placée sous le signe de la rencontre, elle invite deux formations musicales : les chorales Sérénade et Kopa Lunes.Les choristes, portés par une belle énergie et le plaisir de partager le travail de toute une année, interpréteront un répertoire musical varié.Ce moment de convivialité est aussi un acte de soutien : l’intégralité des bénéfices de la buvette (ouverte à l’entracte) ainsi que les dons récoltés au chapeau seront reversés à l’association COP1, qui œuvre au quotidien contre la précarité étudiante.

Salle festive Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 31 60 https://lesvoixdunord.fr/


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