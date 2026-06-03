Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes
Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
La chorale des quartiers nord de Nantes, Les Voix en Nord, vous invite à son grand concert de fin d’année en entrée libre et ouverte à tous. Pour cette édition placée sous le signe de la rencontre, elle invite deux formations musicales : les chorales Sérénade et Kopa Lunes.Les choristes, portés par une belle énergie et le plaisir de partager le travail de toute une année, interpréteront un répertoire musical varié.Ce moment de convivialité est aussi un acte de soutien : l’intégralité des bénéfices de la buvette (ouverte à l’entracte) ainsi que les dons récoltés au chapeau seront reversés à l’association COP1, qui œuvre au quotidien contre la précarité étudiante.
Salle festive Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 31 60 https://lesvoixdunord.fr/
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