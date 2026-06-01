Après-midi jeux de société à l’Abord’âge, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

Après-midi jeux de société à l’Abord’âge Mercredi 3 juin, 14h30 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00

Il fait frais au café en ce mois de juin. Nous vous proposons de venir jouer à des jeux de société pour les grand.e.s et les petit.e.s ! Tu peux venir avec ton jeu préféré pour nous le présenter.

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240487146 »}, {« type »: « link », « value »: « https://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/ »}]

Apporte ton jeu préféré et viens en découvrir à l’Abord’âge ! jeux société