Après-midi jeux de société à l’Abord’âge, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes
Après-midi jeux de société à l’Abord’âge, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes mercredi 3 juin 2026.
Après-midi jeux de société à l’Abord’âge Mercredi 3 juin, 14h30 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00
Il fait frais au café en ce mois de juin. Nous vous proposons de venir jouer à des jeux de société pour les grand.e.s et les petit.e.s ! Tu peux venir avec ton jeu préféré pour nous le présenter.
Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240487146 »}, {« type »: « link », « value »: « https://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/ »}]
Apporte ton jeu préféré et viens en découvrir à l’Abord’âge ! jeux société
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