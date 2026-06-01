Temps justice à Nantes Nord, Salle municipale Santos Dumont, Nantes

Temps justice à Nantes Nord Mercredi 3 juin, 14h00 Salle municipale Santos Dumont Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Le monde de la justice vous intéresse ? La Ville de Nantes et la préfecture organisent un temps de rencontre avec les acteurs du monde judiciaire, notamment la police nationale, l’administration pénitentiaire et le parquet.

Vous pourrez découvrir les métiers propres à la justice et poser vos questions directement aux professionnels.

Ce temps a lieu à la salle municipale Santos Dumont « Olga Chalon ».

Entrée libre et gratuite.

Salle municipale Santos Dumont 11 Rue Santos Dumont, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 58 93 »}]

Les professionnels de la justice se tiennent disponibles pour présenter leurs métiers et répondre à vos questions. rencontre droit

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