Portes ouvertes, Salle Koufra, Nantes

Portes ouvertes Mercredi 3 juin, 14h15 Salle Koufra Loire-Atlantique

2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:15:00+02:00 – 2026-06-03T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:15:00+02:00 – 2026-06-03T17:45:00+02:00

développe ton imagination en dansant

14h20 : 7-10 ans

15h30: 5 – 6 ans

16h40 : 4 – 5 ans

Salle Koufra 1 rue koufra 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0762470773 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lecorpsasesraisons.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lecorpsasesraisons.fr »}]

découvrir et participer aux danses des enfants inscrits cette année danse improvisée danse libre