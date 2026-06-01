Portes ouvertes, Salle Koufra, Nantes
Portes ouvertes, Salle Koufra, Nantes mercredi 3 juin 2026.
Portes ouvertes Mercredi 3 juin, 14h15 Salle Koufra Loire-Atlantique
2 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:15:00+02:00 – 2026-06-03T17:45:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:15:00+02:00 – 2026-06-03T17:45:00+02:00
développe ton imagination en dansant
14h20 : 7-10 ans
15h30: 5 – 6 ans
16h40 : 4 – 5 ans
Salle Koufra 1 rue koufra 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0762470773 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lecorpsasesraisons.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lecorpsasesraisons.fr »}]
découvrir et participer aux danses des enfants inscrits cette année danse improvisée danse libre
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