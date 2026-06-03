Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 14:30 – 19:30

Gratuit : non Super Billet (cinéma + concert) : 8 € (6 € pour les Cartes Blanches) / Cinéma seul : 4,50 € / Concert seul : 5 € Super Billet (cinéma + concert) : 8 € (6 € pour les Cartes Blanches)* les boissons sont comprises dans le Super billet. En-cas proposés à prix libre.Cinéma seul : 4,50 €Concert seul : 5 € Tout public

Pour fêter l’été et la fin de saison 2025-2026, venez découvrir ou revoir la comédie musicale aux 6 oscars « La La Land » de Damien Chazelle, avec Emma Stone et Ryan Gosling.Synopsis : A Los Angeles, Mia, une actrice en devenir, sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs et restaurants où personne ne l’écoute. Tous deux sont bien loin de vivre le rêve auquel ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations et aux déceptions d’Hollywood ?Durée du film : 02h08 – VFAprès la séance, venez danser ou tout simplement profiter d’un moment convivial autour des reprises pop, rock et disco du groupe de musique UPEgs.Les boissons/rafraîchissements sont compris dans le prix du super billet (cinéma + concert : 8 €), des en-cas seront proposés à prix libres.Billeterie disponible en ligne ou à partir de 13h45. Possibilité de n’assister qu’au film ou qu’au concert.Let’s DANCE !

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.cinemalebonnegarde.com/



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