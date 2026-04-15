Saison Vagabonde : Gabriel Saglio, Square Méliès, Nantes

Saison Vagabonde : Gabriel Saglio Mercredi 13 mai, 14h30 Square Méliès Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00

Des textes mélancoliques portés par une musique métissée et rythmée signent le style de cet auteur-compositeur, chanteur et clarinettiste.

Une carte blanche de la Bouche d’Air, avec le RIG Malville, le CAES.

Lien de la programmation de la Saison Vagabonde

Square Méliès Rue Georges Méliès, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-2026-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]

Des textes mélancoliques portés par une musique métissée et rythmée signent le style de cet auteur-compositeur, chanteur et clarinettiste. Saisonvagabonde2026

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