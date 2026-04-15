Saison Vagabonde : Gabriel Saglio, Square Méliès, Nantes
Saison Vagabonde : Gabriel Saglio, Square Méliès, Nantes mercredi 13 mai 2026.
Saison Vagabonde : Gabriel Saglio Mercredi 13 mai, 14h30 Square Méliès Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:30:00+02:00
Des textes mélancoliques portés par une musique métissée et rythmée signent le style de cet auteur-compositeur, chanteur et clarinettiste.
Une carte blanche de la Bouche d’Air, avec le RIG Malville, le CAES.
Lien de la programmation de la Saison Vagabonde
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Des textes mélancoliques portés par une musique métissée et rythmée signent le style de cet auteur-compositeur, chanteur et clarinettiste. Saisonvagabonde2026
DR
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