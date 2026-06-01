Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes

Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas ! Mercredi 1 juillet, 14h00 Jardin des lauriers – Michelle Palas Loire-Atlantique

Repas à 5€ mais évènement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:00:00+02:00

De 14h à 18h : animations tout-public

– Annimations sportives avec l’Animation sportive municipale et l’ADDAN pour découvrir l’art du déplacement

– Village associatif et ateliers avec : Arlène, La Boutik mobile d’Océan, l’atelier vélo de Plan B, L’association Regart’s**,** Môm’Nantes…

* Espace convivialité : buvette à petit prix tout l’après-midi *

A partir de 18h : Spectacle Le bal de Bellevue

La compagnie Système B revient nous présenter son tour du monde des danses récoltées il y a déjà 10 ans sur le quartier.

Un spectacle participatif à partager !

https://youtu.be/dlWDC-cREC8?si=1zWnmm-r6gmsZsyJ

Pour l’occasion, l’équipe sera accompagnée par l’ensemble vocal CORDES EN BOUCHE, dirigé par le chef de chœur Antoine Grammatico.

Cet ensemble réunit trois ateliers de chants polyphoniques traditionnels et explore des répertoires populaires issus des musiques du monde de tradition orale. Pour cette collaboration, les chanteur·euses ont travaillé spécifiquement des chansons à danser issues du répertoire collecté par L’Arbre à Danser .

A partir de 19h30 : repas

Un couscous préparé par la Malle Créative avec les habitant.e.s du quartier vous est proposé pour 5€.

A partir de 19h30 : concert

L’Ensemble vocal CORDES EN BOUCHE, dirigé par le chef de chœur Antoine Grammatico, nous partage son répertoire de musiques du monde de tradition orale.

Jardin des lauriers – Michelle Palas 1 place des lauriers, nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://compagnie-systemeb.com/le-bal-de-bellevue/ »}, {« data »: {« author »: « Compagnie Systu00e8me B », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Bal de Bellevue est un projet citoyen et participatif dont la philosophie est de valoriser le patrimoine immatu00e9riel du2019un territoire cosmopolite. A travers une cru00e9ation artistique contemporaine exigeante, il cu00e9lu00e8bre les musiques et les danses du monde quu2019il rencontre et invente de nouveaux rendez-vous citoyens, misant sur la transmission, la rencontre et la convivialitu00e9.nnBal universel festif et gu00e9nu00e9reux, ce projet participatif ru00e9vu00e8le et valorise les patrimoines culturels de tous et de chacun, conciliant exigence artistique, citoyennetu00e9 et impact social.nnJean-Marie Nivaigne, musicien globe-trotter, a choisi de su2019impliquer avec la musique et la danse comme vecteurs de rencontres, de transmission et de partage au sein de ce projet citoyen. En 2014, il imagine u201cle Bal de Bellevueu201d et fonde avec un noyau de professionnels du spectacle, danseurs, musiciens et habitants du quartier lu2019association Systu00e8me B.nnPlus d’info: nnhttp://lebaldebellevue.com/ », « type »: « video », « title »: « Le Bal de Bellevue », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dlWDC-cREC8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dlWDC-cREC8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfLPS5cIXBYgf5yzSI2SudQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/dlWDC-cREC8?si=1zWnmm-r6gmsZsyJ »}]

Les lauriers se parent de leurs habits de fête pour lancer les animations estivales : animations, repas, spectacle… repas de quartier activités manuelles

Suzy Lagrange