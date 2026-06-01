Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes

Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway Mercredi 1 juillet, 17h00 51 boulevard Gustave Roch Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T17:00:00+02:00 – 2026-07-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T17:00:00+02:00 – 2026-07-01T18:30:00+02:00

Dans un peu plus d’un an, la nouvelle ligne 8 de busway entrera en service et traversera l’île de Nantes d’Est en Ouest. Au coeur d’un territoire en pleine transformation, les visites de chantier de la L8 sont l’occasion de parcourir le tracé de cette nouvelle ligne de transport en commun et de découvrir le nouveau visage des espaces publics qui l’accompagnent, de l’historique place Mangin au nouveau quartier République.

Infos pratiques :

Démarrage : Point de RDV 51 bd Gustave Roch au croisement de Benoni Goulin et de Gustave Roch

Arrivée : Place Mangin

Inscription obligatoire (places limitées)

Visite d’environ 1 km à pied. Les visites se feront dans une zone de chantier le port de chaussures fermées, plates et confortables est obligatoire.

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Découvrez les coulisses de la future ligne 8 de busway – Durée de la visite : 1h30 // Gratuit sur inscription visitechantier visitechantiers2026