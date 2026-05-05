Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes

Après-midi festive au Jardin Say Mercredi 1 juillet, 14h30 Jardin Say Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T14:30:00+02:00 – 2026-07-01T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T14:30:00+02:00 – 2026-07-01T19:30:00+02:00

Le jardi Say fera voyager petits et grands : spectacle participatif pour les petits Le potager des contes avec la Cie Micado , voyage énergique et chaleureux autour de Django Reinhardt et les standards du jazz avec le trio Youenn Derrien, apéritif sans alcool par l’association Nemau, arbres à souhaits, café info avec l’Accoord, récolte de livres pour enfants. Sans inscription.

Jardin Say 2 place Eugène Livet 44 000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 50 80 »}]

L’équipe du Pôle associatif Désiré Colombe, l’association Nemau, l’accoord centre ville vous invitent à un voyage festif, convivial et inspirant Ete 2026 gratuit