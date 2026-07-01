AGENDA · Nantes
Unicycle show, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes
vendredi 17 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes
Informations pratiques
Unicycle show Vendredi 17 juillet, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T18:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T18:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:30:00+02:00
Unicycle show, un véritable spectacle mélangeant les disciplines du trial, du freestyle et d’autres disciplines circassiennes, comme l’aérien et l’acrobatie. Par l’association Cirque en Retz
Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Unicycle show unicycle
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