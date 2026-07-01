Unicycle show, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

vendredi 17 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Informations pratiques

Unicycle show Vendredi 17 juillet, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T18:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T18:30:00+02:00 – 2026-07-17T19:30:00+02:00

Unicycle show, un véritable spectacle mélangeant les disciplines du trial, du freestyle et d’autres disciplines circassiennes, comme l’aérien et l’acrobatie. Par l’association Cirque en Retz

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Unicycle show unicycle