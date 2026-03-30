Atelier de création – comédiens CPES Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 18:00 –

Gratuit : oui Gratuit. Billetterie en ligne 15 jours avant l’événement.

Lors de cet atelier de création les élèves en CPES théâtre du Conservatoire de Nantes présenteront le fruit de leurs recherches.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr



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