Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mercredi 1 juillet 2026.
Lectures d’albums Mercredi 1 juillet, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T11:00:00+02:00 – 2026-07-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T11:00:00+02:00 – 2026-07-01T12:00:00+02:00
Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre
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