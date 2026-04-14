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Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 quai la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Lectures d’albums Mercredi 1 juillet, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T11:00:00+02:00 – 2026-07-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T11:00:00+02:00 – 2026-07-01T12:00:00+02:00

Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures sur le thème des petits et grands héros dans le cadre de Partir en livre

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