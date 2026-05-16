Rencontre graphique à la Maison de l’Europe Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes
Rencontre graphique à la Maison de l’Europe Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes vendredi 12 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 18:00 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Quelles sont les différentes façons d’exercer le métier de designer graphique ou directeur artistique vis à vis du lien que ce domaine exerce avec l’art ?Au programme : table ronde, conférence et cocktail. En présence du studio hollandais 27b, du studio nantais Appelle moi papa, de l’artiste-designeuse londonienne Sarah Boris, de la designeuse graphique nantaise Alice Hameau et bien d’autres.???? Billetterie (entrée gratuite ou don)
Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://my.weezevent.com/oof
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