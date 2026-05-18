Dulcie Day : l’Atelier Dulcie September fête ses 1 an ! L’Atelier Dulcie-September Nantes
Dulcie Day : l’Atelier Dulcie September fête ses 1 an ! L’Atelier Dulcie-September Nantes vendredi 12 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 17:00 –
Gratuit : oui Tout public
Venez partager un repas dans la cour, (re)découvrir le lieu, ses activités, rencontrer ses occupant·es et profiter d’un spectacle.Rendez-vous à partir de 17h !
L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036
https://www.atelierdulcieseptember.fr/
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