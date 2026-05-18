Dulcie Day : l’Atelier Dulcie September fête ses 1 an ! L’Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 17:00 –

Gratuit : oui Tout public

Venez partager un repas dans la cour, (re)découvrir le lieu, ses activités, rencontrer ses occupant·es et profiter d’un spectacle.Rendez-vous à partir de 17h !

L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036

https://www.atelierdulcieseptember.fr/



Afficher la carte du lieu L’Atelier Dulcie-September et trouvez le meilleur itinéraire

