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Dulcie Day : l’Atelier Dulcie September fête ses 1 an ! L’Atelier Dulcie-September Nantes

Dulcie Day : l’Atelier Dulcie September fête ses 1 an ! L’Atelier Dulcie-September Nantes

Dulcie Day : l’Atelier Dulcie September fête ses 1 an ! L’Atelier Dulcie-September Nantes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : L'Atelier Dulcie-September

Adresse : Place Dulcie September

Ville : 44036 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 17:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Venez partager un repas dans la cour, (re)découvrir le lieu, ses activités, rencontrer ses occupant·es et profiter d’un spectacle.Rendez-vous à partir de 17h !

L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036
https://www.atelierdulcieseptember.fr/


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