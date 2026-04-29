Et vous… ça va ? – Cie Circulez Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 20:30 –

Gratuit : non 15 € / 12 € / 8 € / Gratuit 15 € / 12 € / 8 € / Gratuit Réservation : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-cirkulez/evenements/et-vous-ca-va-cie-cirkulez-a-nantes-44 Tout public

Un cocktail brut et vivant où tout déborde : amour, rêves immenses, corps en fusion.Des vies qui tanguent, d’une époque en chute libre où la réalité flirte franchement avec la dinguerie. Théâtre, danse, musique, lumières, cirque : ici, les disciplines se bousculent, se frôlent, se rentrent dedans.Tout se répond, tout explose, tout déborde, c’est drôle, c’est dérangeant. Parfois cruellement vrai, parfois tendrement absurde. Ici, le rire fuse juste après la claque. Un spectacle comme un cri, une fête oubliée, une gifle inattendue.Sous la toile, des corps, des regards, du chaos.Le désordre qu’on cachait sous le tapis se met enfin à danser.Des cœurs qui battent à nu sous les projecteurs. Durée : 1h10 Représentations du 12 au 27 juin 2026 :- ven 12/6 à 20h30 (prix libre)- sam 13/6 à 20h30- dim 14/6/26 à 15h30- ven 19/6 à 20h30- sam 20/6 à 20h30 + Concerts- jeudi 25/6 à 19h – Soirée clown (prix libre)- ven 26/6 à 20h30- sam 27/6 à 20h30 + Concerts

Doulon – Bottière Nantes 44300

https://www.quaideschaps.com/



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