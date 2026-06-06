Spectacle : Le parapluie théâtre Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 10:30 – 11:30

Gratuit : non 2€ par enfant (sur inscription) – GRATUIT pour accompagnant et carte blanche (sur inscription) TARIF : 2€ par enfant (sur inscription)GRATUIT pour accompagnant et carte blanche (sur inscription) INSCRIPTION : par mail ou téléphoneMail : asso.petit.pouces@gmail.comTel : 06.51.49.53.90 En famille, Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 4

???? Le Parapluie Théâtre ??L’Atelier des Petits Pouces, en partenariat avec L’Atelier du livre qui rêve, vous invite à un moment magique et poétique autour du spectacle Le Parapluie Théâtre. ???? Date : 2 juillet 2026???? Horaire : 10h30???? Lieu : Maison de quartier Madeleine Champ de Mars – Grand Atelier, 10 rue Monteil, 44000 Nantes Ce spectacle, spécialement pensé pour les tout-petits dès 1 an, promet une immersion douce et ludique dans un univers rempli d’imaginaire, de découvertes et d’émotions. Entre histoires, théâtre et poésie visuelle, les enfants pourront voyager sous un parapluie rempli de surprises. ???? Tarif : 2€ par enfant?????????????? Accompagnateurs et carte blanche : gratuit ???? Réservation obligatoire par mail ou téléphone :asso.petit.pouces@gmail.com???? 06 51 49 53 90 Un rendez-vous familial chaleureux à partager avec les petits comme les grands ! ?

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 44000

06.51.49.53.90



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