Apéro Film au Ripaillon Le Ripaillon Nantes
Apéro Film au Ripaillon Le Ripaillon Nantes lundi 29 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-29 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
À l’occasion du Comité de Pilotage du Ripaillon, venez découvrir le film tourné par les étudiant.e.s de l’ISA Nantes pour tout savoir sur ce projet collectif. Suivi d’un apéro convivial !Bienvenue à toutes et à tous !
Le Ripaillon Nantes 44200
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