Apéro Film au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-29 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

À l’occasion du Comité de Pilotage du Ripaillon, venez découvrir le film tourné par les étudiant.e.s de l’ISA Nantes pour tout savoir sur ce projet collectif. Suivi d’un apéro convivial !Bienvenue à toutes et à tous !

Le Ripaillon Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Le Ripaillon et trouvez le meilleur itinéraire

