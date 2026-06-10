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Apéro Film au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Apéro Film au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Apéro Film au Ripaillon Le Ripaillon Nantes lundi 29 juin 2026.

Lieu : Le Ripaillon

Adresse : 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-29 18:00 – 19:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

À l’occasion du Comité de Pilotage du Ripaillon, venez découvrir le film tourné par les étudiant.e.s de l’ISA Nantes pour tout savoir sur ce projet collectif. Suivi d’un apéro convivial !Bienvenue à toutes et à tous !

Le Ripaillon Nantes 44200


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