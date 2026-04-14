Saison Vagabonde : atelier sérigraphie – Nahomi Del Aguila, Boulevard de l’Estuaire – Coulée verte, Nantes
Saison Vagabonde : atelier sérigraphie – Nahomi Del Aguila, Boulevard de l’Estuaire – Coulée verte, Nantes mercredi 10 juin 2026.
Saison Vagabonde : atelier sérigraphie – Nahomi Del Aguila Mercredi 10 juin, 14h00 Boulevard de l’Estuaire – Coulée verte Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Nahomi Del Aguila, artiste des ateliers MilleFeuilles, vous invite à découvrir la sérigraphie !
Partenariat avec l’Accoord Ile de Nantes
Lien de la programmation de la Saison Vagabonde
Boulevard de l’Estuaire – Coulée verte 6, Boulevard de l’Estuaire Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=saisonvagabonde2026&page=0 »}]
Nahomi Del Aguila, artiste des ateliers MilleFeuilles, vous invite à découvrir la sérigraphie ! Atelier créatif Sérigraphie
Karine Bernadou
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