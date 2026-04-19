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Pratiques libres à Mixt Mixt Nantes

Pratiques libres à Mixt Mixt Nantes

Pratiques libres à Mixt Mixt Nantes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Mixt

Adresse : 49 rue du Coudray

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Accès libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 14:00 – 22:00
Gratuit : oui Accès libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Mixt et son hall Ouest doté de grands miroirs est un spot idéal pour vos pratiques culturelles et sportives : lecture à voix haute, jonglage, danse, double dutch, yoga, etc. Tout le monde est le bienvenu pour pratiquer, télétravailler ou juste flâner…à vous de jouer !Les espaces extérieurs de Mixt sont ouverts tous les jours, aux horaires du jardin.

Mixt Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://mixt.fr/pratiquer-et-participer/pratiques-libres-et-activites-plein-air


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