Pratiques libres à Mixt Mixt Nantes
Pratiques libres à Mixt Mixt Nantes jeudi 18 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 14:00 – 22:00
Gratuit : oui Accès libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Mixt et son hall Ouest doté de grands miroirs est un spot idéal pour vos pratiques culturelles et sportives : lecture à voix haute, jonglage, danse, double dutch, yoga, etc. Tout le monde est le bienvenu pour pratiquer, télétravailler ou juste flâner…à vous de jouer !Les espaces extérieurs de Mixt sont ouverts tous les jours, aux horaires du jardin.
Mixt Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://mixt.fr/pratiquer-et-participer/pratiques-libres-et-activites-plein-air
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